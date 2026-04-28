Durante un concerto a Amsterdam, davanti a migliaia di spettatori, la ballerina e conduttrice ha condiviso una confessione personale, attirando l'attenzione dei presenti. La sua dichiarazione ha fatto rapidamente il giro dei social media, accompagnata dal termine “uomini perla”, diventato virale. La scena si è svolta sul palco durante l’evento musicale, con la artista che aveva il microfono in mano e il pubblico coinvolto.

Ci sono confessioni che aspettano il momento giusto per uscire. E per Giulia Stabile quel momento è arrivato sul palco del concerto di Rosalía ad Amsterdam, davanti a migliaia di persone, sotto i riflettori e con il microfono in mano. La ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici, oggi conduttrice di Tu si que vales e parte del corpo di ballo del tour mondiale della cantante spagnola, ha scelto di raccontare una storia che aveva tenuto per sé. Una vicenda fatta di complicità apparente, bugie stratificate e una scoperta che ha ribaltato tutto. Durante uno dei momenti confessione che Rosalía inserisce nei suoi show, è stata proprio Giulia a prendere la parola, aprendo uno squarcio su una frequentazione che ha definito complicata.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La confessione di Giulia Stabile sul palco di Amsterdam: gli “uomini perla” diventano virali, ma chi sono?

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