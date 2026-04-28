Una recente dichiarazione da parte di un gruppo che rappresenta ex combattenti ebrei accusa l’Associazione partigiani di essere antisemita, alimentando nuove divisioni all’interno del panorama politico. Contestualmente, un esponente di un partito di centrosinistra ha chiesto l’intervento della legge Mancino per alcune frasi considerate offensive pronunciate durante una manifestazione. La vicenda evidenzia tensioni tra diversi schieramenti e la difficoltà di gestire discorsi pubblici di natura controversa.

Lo strascico di polemiche dopo le manifestazioni del 25 aprile è una tradizione consolidata almeno quanto i cortei che ogni anno celebrano la liberazione dall’occupazione tedesca. A differenza di quanto avvenuto in passato, però, quest’anno le tensioni non riguardano la differenza di veduta tra lo schieramento progressista e quello di centrodestra, ma l’esplosione delle contraddizioni all’interno della sinistra. Che hanno portato, per la prima volta nella storia, a sentire parlare di una violazione della legge Mancino non nei confronti di qualche movimento neofascista, ma nei confronti dell’Associazione nazionale partigiani. Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica, commentando quanto successo al corteo milanese il 25 aprile non ha usato mezzi termini.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Brigata ebraica: «L’Anpi è antisemita». Il Pd si spacca ancora e non sa con chi stare

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