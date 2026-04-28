Juventus | il piano di Spalletti

Da ilprimatonazionale.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni di campionato, la Juventus si trova a dover affrontare una sfida decisiva. Luciano Spalletti, l’allenatore, si concentra principalmente sul miglioramento delle prestazioni offensive della squadra. L’obiettivo principale è qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. La squadra sta lavorando intensamente per ottenere i risultati necessari e mantenere viva la possibilità di arrivare tra le prime quattro della classifica.

La Juventus si gioca tutto nelle ultime settimane di stagione, e al centro dei pensieri di Luciano Spalletti c’è soprattutto una cosa: ritrovare brillantezza offensiva per conquistare un posto in Champions League. La corsa al quarto posto è ancora aperta e ogni dettaglio può fare la differenza, soprattutto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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RIVOLUZIONE JUVE: il piano da 150 MILIONI di Spalletti

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