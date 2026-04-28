Juventus | il piano di Spalletti

Negli ultimi giorni di campionato, la Juventus si trova a dover affrontare una sfida decisiva. Luciano Spalletti, l’allenatore, si concentra principalmente sul miglioramento delle prestazioni offensive della squadra. L’obiettivo principale è qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. La squadra sta lavorando intensamente per ottenere i risultati necessari e mantenere viva la possibilità di arrivare tra le prime quattro della classifica.

La Juventus si gioca tutto nelle ultime settimane di stagione, e al centro dei pensieri di Luciano Spalletti c’è soprattutto una cosa: ritrovare brillantezza offensiva per conquistare un posto in Champions League. La corsa al quarto posto è ancora aperta e ogni dettaglio può fare la differenza, soprattutto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il piano di Spalletti RIVOLUZIONE JUVE: il piano da 150 MILIONI di Spalletti Notizie correlate Juventus, il piano di Spalletti: cosa succederà in estate, solo sei giocatori intoccabiliLa Juventus continua a pensare a Kolo Muani, il centravanti francese che chiuderà la sua esperienza in prestito al Tottenham per rientrare al Psg a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juventus, il piano per arrivare a Bernardo Silva. Il giocatore è in uscita dal City; La Juve insiste per Bernardo Silva, ma la priorità è il finale col City: le novità sulla trattativa; Juve, c'è la suggestione Pellegrini a parametro zero. Il romanista: Grande rapporto con Spalletti; Juventus, rivoluzione stile Manchester City: Stones dopo Bernardo Silva e Trafford, il piano di Spalletti. Yildiz, cosa succede dopo le due esclusioni di fila: le vere condizioni e il piano JuveTORINO - Scollinata la vetta, tra fatiche, rabbia - più che comprensibile per un ragazzo che avverte sulle spalle il peso dell’intera rosa bianconera - e dolori, non resterà che guardare agli ultimi i ... tuttosport.com Juventus, rivoluzione stile Manchester City: Stones dopo Bernardo Silva e Trafford, il piano di SpallettiJuventus modello Manchester City: da Bernardo Silva a Stones fino a Trafford, l'ambizioso piano di Spalletti per costruire una squadra di livello europeo. sport.virgilio.it Meno di un mese a Torino-Juventus: Maratona sold out, ultimi posti in Family Prosegue forte la prevendita esclusiva per i 35.000 titolari di tessera Cuore Granata: fino a 4 biglietti ciascuno per colorare lo stadio di granata! In caso di esaurimento dei posti - facebook.com facebook Calabria a San Siro per Milan-Juventus: "E' stato bellissimo rivedervi tutti" x.com