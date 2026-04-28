Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore per il mercato dell'energia elettrica in Italia, ha registrato variazioni rispetto alle ore precedenti. L'andamento orario del valore mostra fluttuazioni che riflettono i cambiamenti nel mercato energetico nazionale. Questi dati sono aggiornati quotidianamente e consentono di monitorare l'andamento del prezzo dell’energia nel corso della giornata.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 28 Aprile 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1286 €kWh. Analizzando la giornata precedente (27 Aprile 2026), si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo è stato registrato alle ore 12 con 0,0725 €kWh, mentre il massimo si è raggiunto alle ore 21 con 0,1700 €kWh. Le ore più economiche sono risultate quelle centrali della giornata (12:00-14:00), mentre le più costose si sono concentrate in serata, tra le 20:00 e le 22:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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