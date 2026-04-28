Le indagini sull’avvelenamento delle due donne continuano a svolgersi senza che sia stato ancora identificato un movente preciso. Gli investigatori stanno esaminando le possibili modalità di somministrazione della ricina, che si sarebbe manifestata in due fasi. Le due vittime sono state trovate in condizioni critiche, ma i dettagli sulle circostanze di quanto accaduto restano riservati. La procura sta coordinando le verifiche in corso.

Non c’è ancora un movente per l’omicidio di Antonella Di Ielsi (50 anni) e Sara Di Vita (15 anni), morte dopo lo scorso Natale a Pietracatella (Campobasso) a causa dell’avvelenamento con la ricina, ma emergono nuovi dettagli che potrebbero fare la differenza nell’inchiesta che oggi vedrà i cosiddetti “accertamenti irripetibili” sul telefono cellulare di Alice (19 anni) che non era presente in casa nella cena con gli alimenti contaminati. Avvelenamento in due fasi. Ricordando che, per adesso, a essere indagati sono cinque medici e un altro fascicolo è aperto contro ignoti, il Corriere della Sera scrive che oltre a un’eventuale premeditazione dell’omicidio, l’avvelenamento delle due donne potrebbe essere avvenuto in due momenti distinti e separati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il giallo della ricina: avvelenamento in due fasi, ecco le nuove ipotesi

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