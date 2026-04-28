Hyundai Ioniq V | la Cina al centro della strategia globale

Durante il Salone dell’Auto di Pechino 2026, Hyundai ha annunciato la propria strategia per il mercato cinese, uno tra i più grandi e competitivi a livello globale. La casa automobilistica ha scelto questa fiera per presentare le proprie nuove linee e rafforzare la presenza nel paese. La manifestazione si svolge nella capitale cinese e rappresenta un momento di rilievo per le aziende del settore.

(Adnkronos) – Hyundai sceglie il Salone dell’Auto di Pechino 2026 per ridefinire il proprio posizionamento in uno dei mercati più competitivi al mondo. Non si tratta solo del debutto di un nuovo modello, ma di una dichiarazione industriale precisa: la Cina diventa il fulcro della trasformazione tecnologica e commerciale del marchio. Alla base dell’evoluzione Hyundai c’è un principio chiaro, “In China, for China, to Global”, che ridefinisce il ruolo del Paese asiatico. Non più semplice mercato di sbocco, ma centro strategico per innovazione, sviluppo e competitività internazionale. Una scelta che riflette un contesto in cui elettrificazione, software e velocità di sviluppo stanno ridisegnando l’intero settore automotive.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Hyundai Ioniq V, la nuova berlina elettrica per la CinaSe alla Milano Design Week, Hyundai ha mostrato un nuovo modello non banale quale Ioniq 3 ma comunque rassicurante nel suo stile da hatchback, al... Leggi anche: Hyundai Ioniq 3, anteprima mondiale della nuova EV alla Milano Design Week Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hyundai IONIQ V, la nuova berlina elettrica sviluppata per la Cina - VIDEO | Quattroruote.it; Hyundai Ioniq V, la nuova berlina elettrica per la Cina; Hyundai Ioniq V, debutto al Salone di Pechino 2026; Quanti spigoli sulla Hyundai IONIQ V cinese!. Hyundai Ioniq V: la Cina al centro della strategia globaleHyundai rilancia in Cina con IONIQ V: strategia locale, 20 nuovi modelli e focus su elettrico e innovazione globale ... adnkronos.com Hyundai ad Auto China 2026 con IONIQ VHyundai sottolinea il suo impegno a lungo termine nei confronti del mercato cinese in occasione di Auto China 2026 (Salone ... motorinolimits.com Hyundai accelera sulla Cina e lo fa con una strategia ben precisa: elettrico, innovazione e presenza diretta in uno dei mercati più competitivi al mondo Con il progetto IONIQ, il marchio coreano punta a rafforzare il proprio posizionamento globale, sfruttando - facebook.com facebook Hyundai Ioniq 3: la compatta più aerodinamica del mondo #hyundaiioniq3 #compatta #aerodinamica x.com