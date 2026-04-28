Quanto è raro ritrovare in un film le stesse emozioni e la stessa magia di un romanzo? Eppure è questo il caso di Hamnet, il pluripremiato film di Chloé Zhao uscito in Italia a inizio febbraio e che ha travolto pubblico e critica, adattamento cinematografico del romanzo Nel nome del figlio – Hamnet di Maggie O’Farrell, co-autrice della sceneggiatura insieme alla regista. Chloé Zhao riesce laddove molti suoi colleghi hanno fallito: prende il romanzo e lo traduce nella lingua del cinema con una naturalezza propria solo di chi, quel romanzo, l’ha amato davvero. Estate 1596, Stratford-upon-Avon. Una bambina giace a letto in preda a una forte febbre, mentre il fratello gemello corre in tutte le stanze in cerca d’aiuto.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - HAMNET: dal romanzo alla pellicola, il dolore che si fa universale

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