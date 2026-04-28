Gruppo Sgr premiato per l’affidabilità | arriva il Credit Reputation Award 2026

Il Gruppo Sgr ha ottenuto il Credit Reputation Award 2026, un riconoscimento promosso da Mf CentraleRisk. Il premio viene assegnato alle imprese che si distinguono per affidabilità e puntualità nei rapporti con il sistema bancario. La premiazione si inserisce tra gli eventi che evidenziano le aziende con una reputazione positiva nel settore finanziario. L'annuncio è stato pubblicato nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia.

Il Gruppo Sgr ha ricevuto il Credit Reputation Award 2026, riconoscimento promosso da Mf CentraleRisk e dedicato alle imprese che si distinguono per affidabilità e puntualità nei rapporti con il sistema bancario. Per Gruppo Sgr ha ritirato il premio il vicedirettore generale Guido Mecozzi, Chief.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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