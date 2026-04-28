Frode carburante | 795 distributori sanzionati il rischio è il motore

Tra il 12 e il 15 aprile, la Guardia di Finanza ha controllato 1000 distributori di carburante, sanzionandone 795. Le verifiche hanno rilevato pratiche irregolari in molti punti vendita, con conseguenti sanzioni per le violazioni riscontrate. Le autorità hanno evidenziato come le frodi possano mettere a rischio il funzionamento dei motori dei veicoli e la sicurezza degli utenti. I controlli continueranno nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Guardia di Finanza sanziona 795 distributori su 1000 controlli tra il 12 e il 15 aprile.. Carburante alterato con oli esausti a Roma e Napoli causa gravi danni ai motori.. Tra il 12 e il 15 aprile, la Guardia di Finanza ha sanzionato 795 distributori su 1000 controlli effettuati in Italia, rivelando come le offerte aggressive sui prezzi nascondano gravi frodi sulla qualità del carburante. L’indagine condotta dalle Forze dell’Ordine mette in luce un tasso di irregolarità pari al 73% rispetto alle verifiche totali svolte nel periodo indicato. Il meccanismo è subdolo: molti punti vendita attirano i clienti promettendo prezzi sensibilmente più bassi rispetto alla media di mercato, ma utilizzano questa convenienza per mascherare l’immissione di prodotti non conformi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode carburante: 795 distributori sanzionati, il rischio è il motore Notizie correlate Leggi anche: Mancata esposizione dei prezzi: sanzionati dalla Finanza tre distributori di carburante Caro carburante, maxi controlli. Irregolarità sui prezzi pubblicati. Sanzionati sei distributoriOmesse comunicazioni obbligatorie al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Osservatorio Prezzi Carburanti, non corretta pubblicazione dei... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Prezzo benzina molto basso? 3 volte su 4 c’è il rischio frode; Carburante manipolato: quasi 3 distributori su 4 non sono in regola. Gasolio ‘troppo infiammabile’. Sequestro e denuncia per frodeI militari della Finanza di Castiglione della Pescaia in un distributore hanno scoperto carburante con un tasso percentuale inferiore del limite minimo. Sigilli anche a una cisterna ... lanazione.it Carburante a rischio esplosione, sigilli a 4mila 500 litri di gasolioL'operazione della Guardia di Finanza durante un controllo ai distributori stradali. Dalle analisi eseguite sui campioni di gasolio prelevati è emerso un punto di infiammabilità ben al di sotto del li ... rainews.it Frode sul carburante agricolo, 5 indagati e sequestro di 3 mila litri #Cronaca #cronacasicilia facebook