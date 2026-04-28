Estrazione Million Day di oggi 28 aprile 2026 | i numeri vincenti di martedì

Oggi, 28 aprile 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del Million Day durante la sessione in diretta. L’estrazione si è svolta questa mattina, e i numeri sono stati annunciati pubblicamente. L’evento ha coinvolto i partecipanti che seguivano l’estrazione in tempo reale, con i numeri comunicati ufficialmente dalle autorità competenti. I risultati sono ora disponibili e consultabili online e presso i punti vendita autorizzati.

Oggi, martedì 28 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 28 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 27 APRILELE ESTRAZIONI DEL 26 APRILELE ESTRAZIONI DEL 25 APRILELE ESTRAZIONI DEL 24 APRILELE ESTRAZIONI DEL 23 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 28 aprile 2026: i numeri vincenti di martedì Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 17 Febbraio 2026 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 7 aprile 2026: i numeri vincenti di martedìEstrazione Million Day oggi martedì 7 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, martedì 7 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 14 aprile 2026: i numeri vincenti di martedìOggi, martedì 14 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Estrazione Million Day oggi 24 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 23 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi lunedì 20 aprile: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 23 aprile 2026: i numeri vincenti. MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 28 aprile 2026: i numeri vincenti in direttaMillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni di martedì 28 aprile 2026: i numeri vincenti su Leggo.it in tempo reale. Ci sono due estrazioni giornaliere, la prima alle 13 e la seconda ... leggo.it Estrazione Million Day 28 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione Million Day di oggi, 24 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdì facebook