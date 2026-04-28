Energia elettrica in rialzo | PUN oggi a 0,129 € kWh – 28 Aprile 2026

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto oggi, 28 aprile 2026, un valore di 0,129 euro per chilowattora, equivalenti a circa 128,59 euro per megawattora. Si tratta di un dato riferito al mercato libero dell’energia, che indica l’andamento dei prezzi all’ingrosso. Il valore rappresenta un incremento rispetto ai giorni precedenti, confermando una tendenza al rialzo nel costo dell’energia elettrica.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 28 Aprile 2026, un valore di 0,129 €kWh (128,59 €MWh). Si tratta di un aumento del 5% rispetto a ieri e di un valore superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (+13,9%) sia a quella degli ultimi 30 giorni (+5,1%). Questa dinamica riflette una fase di rialzo dopo alcune settimane di relativa stabilità, pur restando lontani dai massimi mensili (0,160 €kWh) e dai minimi (0,089 €kWh) registrati nell’ultimo mese. Data PUN (€kWh) 28 Aprile 2026 0,129 Media ultimi 7 giorni 0,113 Media ultimi 30 giorni 0,122 Massimo ultimi 30 giorni 0,160 Minimo ultimi 30 giorni 0,089 Cosa significa per le famiglie.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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