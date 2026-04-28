È stata lei Strage Crans Montana la scoperta agghiacciante su Jessica Moretti

Dopo più di cento giorni, le autorità svizzere hanno aperto il fascicolo riguardante i filmati delle telecamere interne del locale di Crans Montana coinvolto nell’incendio. Tra i documenti sequestrati, si trova anche una clip che avrebbe ripreso un’ultima scena prima del rogo. La scoperta di questa registrazione ha portato a un punto di svolta nelle indagini, che ora si concentrano su alcuni dettagli emersi dall’analisi delle immagini.

Per oltre cento giorni uno dei tasselli più delicati del rogo del Le Constellation è rimasto chiuso dentro il fascicolo svizzero: i filmati delle telecamere interne del locale di Crans Montana. Nelle ultime ore, però, quel materiale è stato finalmente mostrato agli avvocati delle famiglie delle vittime. Secondo le ricostruzioni uscite sulla stampa italiana, i legali hanno potuto visionare le sequenze relative ai ragazzi assistiti, seguendone gli ultimi spostamenti dentro il locale. Si tratta di immagini pesantissime, perché raccontano i minuti in cui una festa di Capodanno si è trasformata nella tragedia che ha causato 41 morti a Crans Montana.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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