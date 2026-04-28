Dopo il cessate il fuoco un' impennata di esecuzioni in Iran

Dopo la firma di un accordo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti e Israele, in Iran si è verificata un’impennata di esecuzioni e azioni repressive. Le autorità hanno intensificato le operazioni contro manifestanti e oppositori, portando a un aumento delle esecuzioni e delle misure di controllo sul territorio. La situazione si è aggravata in un periodo di relativa calma, con un incremento visibile delle attività di repressione.

Il regime iraniano ha scatenato un'ondata di repressione impressionante dopo il cessate il fuoco con gli Stati Uniti e Israele. Più di 250 persone sono state arrestate in un solo giorno, e si è registrata un’impennata delle esecuzioni. Le accuse mosse sono svariate. I reati più comuni sono "spionaggio", “promotore di divisioni interne”, ”invio di immagini di siti di attacchi missilistici". Nel frattempo, le esecuzioni di membri dell'opposizione e di manifestanti continuano senza sosta. In Iran, l'uso della pena capitale si è intensificato proprio nelle ultime settimane. Diverse ong sono allarmate dall'aumento delle condanne a morte, il numero più alto dal 1989, e accusano le autorità di utilizzarla come strumento di intimidazione interna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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