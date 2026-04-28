Continuità di prestazioni Recanatese a Teramo segnali incoraggianti

Dopo la sfida contro il Teramo, la Recanatese ha mostrato segnali positivi in termini di prestazioni, anche se nel calcio nulla è scontato. La correlazione tra risultato e andamento della squadra non è sempre lineare, e in questa occasione si notano alcune differenze rispetto alle prestazioni precedenti. La continuità di rendimento rimane un elemento centrale, ma i riscontri sul campo indicano miglioramenti rispetto alle sfide passate.

Anche se non è una regola infallibile nel calcio, "materia" molto spesso imponderabile, in genere prestazione, risultato e conseguenze per la classifica vanno di pari passo ma, nella fattispecie della Recanatese post Teramo, qualche differenziazione va fatta. Partiamo dal fatto che i segnali positivi che si erano apprezzati nelle ultime partite, sono stati sostanzialmente confermati. I giallorossi hanno abbondantemente retto sul campo dell’attuale terza forza del campionato che, tra l’altro, si giocava parecchio in chiave secondo posto, con i relativi vantaggi previsti nei playoff. D’Angelo e compagni hanno "fatturato" diverse opportunità, in particolare con un tiro a botta (quasi) sicura di Chiarella intercettato da Carpani prima di passare in svantaggio su calcio di rigore e rischiare il raddoppio su un’inzuccata di Njambè.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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