Calabria l’oro tropicale diventa eccellenza | nasce il liquore zero sprechi

A Reggio Calabria, due imprenditrici hanno presentato i liquori Esotika, un nuovo prodotto realizzato con materie prime locali. Il progetto si distingue per l’approccio zero sprechi e mira a valorizzare le risorse del territorio attraverso la creazione di un liquore che richiama i sapori dell’oro tropicale. La presentazione si è svolta nel contesto di un evento dedicato alle eccellenze della regione, coinvolgendo pubblico e stampa.

? Cosa sapere Le imprenditrici Cristina Alberto e Alessia Devoli lanciano a Reggio Calabria i liquori Esotika.. Il progetto trasforma la frutta tropicale di 119 ettari in prodotti a zero sprechi.. A Reggio Calabria, dove l’Annona è un tesoro agricolo tradizionale riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali fin dagli inizi dell’Ottocento, il profumo di frutti esotici sta ridisegnando i confini del gusto locale. Il clima del Mediterraneo si trasforma in un laboratorio vivente. Lo stress idrico e le ondate di calore che colpiscono la regione spingono verso nuove colture, ma qui la sperimentazione ha radici profonde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, l’oro tropicale diventa eccellenza: nasce il liquore zero sprechi Notizie correlate Oro a Francoforte: il liquore di Bulgarnò conquista il mondoIl prestigio della tradizione romagnola raggiunge i palcoscenici internazionali grazie a un liquore nato nella piccola distilleria di Bulgarnò. Reggio Calabria: tra buche e sprechi idrici, il caos urbano ignora i voliIl professor Simone Veronese, coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, accusa l’amministrazione del centrosinistra di sottrarsi alle...