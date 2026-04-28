Un bambino nato morto presso una clinica è al centro di un procedimento legale. La madre, incinta alla 33esima settimana, si era recata in ospedale il 24 del mese scorso. I suoi avvocati hanno presentato una denuncia, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. La vicenda è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incinta alla 33esima settimana, era andata in ospedale lo scorso 24 aprile, per forti dolori all’addome, ma dopo essere stata tenuta qualche ora in osservazione era stata mandata a casa; il 25 è tornata in ospedale, ma con il quadro clinico peggiorato, è stata ricoverata ed operata d’urgenza con un cesareo il giorno dopo, il 26 aprile, ma ha perso il bimbo, nato già morto. La tragedia è avvenuta al Pineta grande Hospital di Castel Volturno, nel Casertano e ora gli avvocati Salvatore Capasso e Francesco Petito (Studio Metis), legali della donna, una 34enne di Casal di Principe, hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Castel Volturno per chiedere che sia fatta chiarezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bimbo nato morto in clinica, i legali della madre presentano denuncia

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