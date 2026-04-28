Bimba nasce in aereo a 30 minuti dall’atterraggio | La mamma ha urlato ‘Ok è il momento Devo spingere’ Noi abbiamo risposto | ‘No! No!'

Da ilfattoquotidiano.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina è nata a circa 30 minuti dall’atterraggio di un volo commerciale, mentre l’aereo si trovava a quota di crociera. La madre ha urlato “Ok, è il momento. Devo spingere”, mentre il personale di bordo ha risposto con un secco “No! No!”. Il volo, operato da un Boeing 737 di una compagnia americana, era partito da Atlanta e stava dirigendosi verso Portland. Durante il viaggio, gli assistenti di volo hanno dato istruzioni ai passeggeri di allacciare le cinture e chiudere i tavolini.

“Allacciate le cinture, chiudete i tavolini e preparatevi per il parto”. È quello che, ironicamente, avrebbero potuto annunciare gli assistenti di volo del Boeing 737 della Delta Air Lines decollato da Atlanta e diretto a Portland venerdì 24 aprile. A circa mezz’ora dall’atterraggio, Ashley Blair, passeggera originaria del Tennessee in viaggio verso l’Oregon per partorire vicino a sua madre, è entrata improvvisamente in travaglio con due settimane di anticipo. La piccola Brielle Renee, 2,5 chili di peso, è venuta al mondo letteralmente durante la fase di discesa del velivolo, sfidando ogni protocollo di sicurezza aerea e trasformando la cabina passeggeri in un reparto di ostetricia d’emergenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bimba nasce in aereo a 30 minuti dall8217atterraggio la mamma ha urlato 8216ok 232 il momento devo spingere8217 noi abbiamo risposto 8216no no
© Ilfattoquotidiano.it - Bimba nasce in aereo a 30 minuti dall’atterraggio: “La mamma ha urlato ‘Ok, è il momento. Devo spingere’. Noi abbiamo risposto: ‘No! No!'”

Notizie correlate

Il video del momento in cui l'uomo prova a strappare via la bimba dalla mammaIntorno alle 13 l’uomo stava entrando in un supermercato cittadino mentre una famiglia — madre, padre e la figlioletta — stava uscendo.

Leggi anche: Mamma si getta dal balcone con i figli, il dolore del marito: «Devo andare avanti per l’unica bimba che mi è rimasta»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Parto ad alta quota, bimba nasce in aereo a 30 minuti dall'atterraggio: Ho usato i lacci delle scarpe dell'assistente di volo; Aeronautica Militare, Soccorso aereo: imbarco di ambulanza più automedica da Bari a Roma per salvare bambina di 13 mesi in imminente pericolo di vita - Aeronautica; Papa Leone sul volo di rientro dall'Africa: Porto con me la foto di un bimbo musulmano che mi aveva accolto in Libano ed è stato ucciso; Gaza: raid israeliano uccide cinque persone, tra cui tre bambini, nonostante il cessate-il-fuoco.

bimba nasce in aereoBimba nasce in aereo a 30 minuti dall’atterraggio: La mamma ha urlato ‘Ok, è il momento. Devo spingere’. Noi abbiamo risposto: ‘No! No!'La mamma ha urlato Devo spingere! mentre l'aereo era in fase di atterraggio. Due paramediche a bordo hanno improvvisato il parto d'emergenza ... ilfattoquotidiano.it

bimba nasce in aereoParto ad alta quota, bimba nasce in aereo a 30 minuti dall'atterraggio: «Ho usato i lacci delle scarpe dell'assistente di volo»Un miracolo a novemila metri d’altezza ha trasformato un normale volo di linea da Atlanta a Portland in una sala parto improvvisata. msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.