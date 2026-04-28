Una bambina è nata a circa 30 minuti dall’atterraggio di un volo commerciale, mentre l’aereo si trovava a quota di crociera. La madre ha urlato “Ok, è il momento. Devo spingere”, mentre il personale di bordo ha risposto con un secco “No! No!”. Il volo, operato da un Boeing 737 di una compagnia americana, era partito da Atlanta e stava dirigendosi verso Portland. Durante il viaggio, gli assistenti di volo hanno dato istruzioni ai passeggeri di allacciare le cinture e chiudere i tavolini.

“Allacciate le cinture, chiudete i tavolini e preparatevi per il parto”. È quello che, ironicamente, avrebbero potuto annunciare gli assistenti di volo del Boeing 737 della Delta Air Lines decollato da Atlanta e diretto a Portland venerdì 24 aprile. A circa mezz’ora dall’atterraggio, Ashley Blair, passeggera originaria del Tennessee in viaggio verso l’Oregon per partorire vicino a sua madre, è entrata improvvisamente in travaglio con due settimane di anticipo. La piccola Brielle Renee, 2,5 chili di peso, è venuta al mondo letteralmente durante la fase di discesa del velivolo, sfidando ogni protocollo di sicurezza aerea e trasformando la cabina passeggeri in un reparto di ostetricia d’emergenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba nasce in aereo a 30 minuti dall’atterraggio: “La mamma ha urlato ‘Ok, è il momento. Devo spingere’. Noi abbiamo risposto: ‘No! No!'”

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