Aeroporti | Enac Tar Lazio conferma leggittimita’ allocazione 10 slot giornalieri a Ciampino

Il Tar Lazio ha stabilito che le decisioni di Enac relative all’assegnazione di dieci slot giornalieri a Ciampino per le stagioni dal inverno 2024 all’estate 2026 sono legittime. La sentenza conferma quindi la validità degli atti adottati dall’ente regolatore in materia di gestione degli orari di volo presso l’aeroporto. La questione riguarda le modalità di distribuzione e l’autorizzazione di questi slot per il periodo di riferimento.

Il Tar Lazio ha confermato la legittimità degli atti adottati da Enac riguardo all’allocazione di dieci slot giornalieri per le stagioni che vanno dall’inverno 2024 all’estate 2026. In particolare, l’ente ha assegnato a Dhl Express, l’unico vettore cargo rimasto operativo presso l’aeroporto di Ciampino, dieci slot giornalieri, garantendo così la tutela di tutte le diverse tipologie di servizi aerei. La dichiarazione di Enac e il rigetto dei ricorsi. Lo ha reso noto lo stesso Enac in una comunicazione ufficiale. “Il Tar del Lazio – ha dichiarato il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma – ha rigettato i ricorsi presentati da Ryanair, evidenziando ancora una volta come i provvedimenti adottati da Enac siano pienamente legittimi.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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