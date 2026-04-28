Accoglienza migranti il casertano tra i territori più monitorati Sistema sotto pressione ma senza invasione
Il report di ActionAid descrive il sistema di accoglienza migranti nel casertano come sotto pressione, ma ancora funzionante. La regione si trova tra i territori più monitorati, con un flusso di richiedenti asilo che non ha superato i livelli di emergenza numerica. Secondo il rapporto, il sistema si mantiene attivo senza considerare una vera e propria invasione, anche se le sfide sono evidenti.
Non un’emergenza legata ai numeri, ma un sistema che continua a funzionare come tale. È questo il quadro delineato da ActionAid nel report “La Frontiera, ovunque. Centri d’Italia 2026”, realizzato con Openpolis, che analizza in profondità il sistema di accoglienza in Italia, con dati aggiornati.🔗 Leggi su Casertanews.it
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