Suo nipote rischia l' arresto | il cuore di una nonna tradito da un falso carabiniere

Una donna ha consegnato diecimila euro in contanti e numerosi monili, convinta di aiutare un finto carabiniere che si presentava alla sua porta. La truffa ha coinvolto anche il nipote, che potrebbe essere arrestato. La vittima ha consegnato tutto senza sospettare, credendo di agire per una causa legittima. La vicenda si è conclusa con un intervento delle forze dell'ordine, che stanno indagando sui dettagli.

Ha consegnato tutto quello che aveva in casa: 10 mila euro in contanti e i monili di una vita intera. Avrebbe fatto qualunque cosa pur di aiutare-salvare il nipote. E di fatto, così ha cercato di fare visto che ha messo nelle mani di un perfetto sconosciuto tutto quello che aveva. Ha 84 anni la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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