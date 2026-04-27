Sport in tv oggi lunedì 27 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Lunedì 27 aprile propone una giornata ricca di appuntamenti sportivi trasmessi in televisione e disponibili anche in streaming. Sono previsti diversi eventi che coinvolgono varie discipline, con orari distribuiti nel corso della giornata. Le trasmissioni si svolgono su canali e piattaforme diverse, offrendo agli appassionati opportunità di seguire le competizioni in modo diretto e digitale.

Quest’oggi, lunedì 27 aprile, ci apprestiamo a vivere un’intensa giornata di sport con un discreto numero di eventi e diverse discipline coinvolte. Prosegue nella notte italiana il grande spettacolo dei playoff NBA, mentre Amos Mosaner e Stefania Constantini sono pronti a sfidare il Canada in uno scontro diretto cruciale per avvicinare l’Italia all’obiettivo della qualificazione diretta alle semifinali del Mondiale di curling. Gli specialisti azzurri del doppio misto vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva sul ghiaccio di Ginevra, per conservare l’imbattibilità nel torneo e prendersi la leadership solitaria del gruppo B. Occhi...🔗 Leggi su Oasport.it

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