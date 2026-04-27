Maria Rita Gallozzi, specializzata in cooperazione e laureata in Scienze Forestali, trascorre due settimane al mese in Africa, dove verifica la sostenibilità del taglio degli alberi e il rispetto dei diritti locali. La sera si informa sulle notizie italiane, ma solo dopo aver controllato la stanza. Nata nel 1966 e cresciuta negli scout, ha una forte passione per la natura e si è specializzata nello sviluppo rurale e nella cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo.

F rusinate, classe 1966. Cresciuta negli scout e appassionata di natura, è laureata in Scienze Forestali e specializzata in Sviluppo Rurale e Cooperazione nei Paesi in via di sviluppo. Per circa due settimane al mese lavora in Africa, tra Camerun e Costa d’Avorio, come ispettrice forestale: per conto di enti internazionali, secondo le norme di FSC (Forest Stewardship Council), di cui è presidente in Italia, verifica la gestione sostenibile delle foreste e certifica il legno etico. È tra le fondatrici di Rete Donne Foreste. 170 milioni di ettari di foreste in meno entro il 2030 X Esistono persone capaci di trasformare una professione tecnica in una missione di vita e, Maria Rita Gallozzi è senza dubbio una di queste.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Specializzata in cooperazione, Maria Rita Gallozzi per due settimane al mese è in Africa, dove controlla sostenibilità del taglio degli alberi e rispetto dei diritti. La sera si aggiorna sulle news italiane. Ma solo dopo un controllo della stanza

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