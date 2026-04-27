Sala polifunzionale | installato servoscala nella Galleria Maiorino

Nella sala polifunzionale della Galleria Maiorino a Nocera Inferiore è stato installato un nuovo servoscala. L'intervento riguarda le persone diversamente abili e mira a facilitare l'accesso agli spazi della struttura. L'opera si inserisce in un progetto di miglioramento delle condizioni di fruizione degli ambienti pubblici. L'installazione è stata completata nelle ultime settimane e già in funzione.

È stato installato un nuovo servoscala presso la sala polifunzionale della Galleria Maiorino, a Nocera Inferiore, a servizio delle persone diversamente abili. L’intervento rappresenta un ulteriore contributo concreto volto all’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici, nel.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Installato il servoscala. Più accessibile la biblioteca comunaleNella biblioteca comunale è stato installato il nuovo servoscala, che permette alle persone con difficoltà motorie di accedere al piano superiore... Leggi anche: La rassegna cinematografica "CineClub Alambra" nella sala polifunzionale "Franco Imposimato"