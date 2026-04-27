Repubblica | Il bivio di De Laurentiis crescita con le strutture oppure taglio dei costi

Il club di calcio sta affrontando una decisione importante che potrebbe influenzare la sua strada nei prossimi anni. Da un lato c’è la possibilità di investire nelle strutture per favorire lo sviluppo a lungo termine, dall’altro si valuta la riduzione dei costi per contenere le spese correnti. La scelta riguarda direttamente la strategia da adottare per affrontare le sfide future e consolidare la posizione in campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si trova davanti a una scelta cruciale che può cambiare il volto del suo futuro. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, nonostante i successi recenti — due scudetti e una Supercoppa — sul club azzurro soffia un vento inatteso, quello di una possibile restaurazione. Marco Azzi su Repubblica Napoli sottolinea come, alla vigilia del centenario del 1° agosto, ci si aspetterebbe un ulteriore slancio verso la crescita, tra stadio, centro sportivo e nuove infrastrutture. E invece lo scenario che emerge è diverso.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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