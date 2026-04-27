Piano casa lavoro e nodo accise sui carburanti | il Governo stringe verso le misure

Il Governo sta valutando diverse misure riguardanti il piano casa, il mercato del lavoro e il nodo delle accise sui carburanti. Le risorse disponibili sono limitate e le decisioni sembrano orientate a ridurre le spese in vari settori. La maggioranza politica sta discutendo le priorità, con l’obiettivo di definire le prossime mosse in un quadro di risorse ridotte. Le decisioni sono ancora in fase di elaborazione e nessuna proposta definitiva è stata annunciata.

Almeno centomila alloggi a prezzi accessibili per le categorie più deboli: giovani coppie, genitori separati, lavoratori e studenti fuori sede, disabili, donne vittime di violenza, famiglie con minore a carico, famiglie monogenitoriali. A questo punta il Piano casa italiano che la settimana prossima (si ipotizza giovedì), dopo diversi rinvii, approderà sul tavolo del Governo con una dotazione iniziale di poco meno di un miliardo. La cifra è blindata (970 milioni per iniziare a cui potrebbero aggiungersi fino ad 1,1 miliardi attingendo ai fondi di coesione fino al 2030) ed è scritta nero su bianco anche nell’allegato Infrastrutture presentato in settimana dall’esecutivo a corredo del Documento di finanza pubblica.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Piano casa, lavoro e nodo accise sui carburanti: il Governo stringe, verso le misure Notizie correlate Caro carburanti, governo proroga taglio accise fino al 1 maggio: le misure approvate in CdmIl governo ha stabilito la proroga del taglio delle accise dei carburanti fino al 1 maggio. Dl carburanti, in Cdm il piano anti-rincari benzina e diesel tra taglio accise e tetto ai prezzi: le misureLa raffica di aumenti dei prezzi di benzina e diesel dovuta alla guerra in Iran sul tavolo del governo Meloni, il Consiglio dei ministri ha dato il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piano casa, lavoro e nodo accise sui carburanti: il Governo stringe, verso le misure; Mobilità casa-lavoro, La Comune presenta un’interrogazione: il Piano c’è, ma serve fare di più; Mobilità sostenibile: approvato il nuovo piano spostamenti casa – lavoro della Città di Torino; Piano Casa, lavoro, accise e nomine: la settimana decisiva del governo Meloni. Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e AntitrustIl governo punta a realizzare almeno 100.000 alloggi a prezzi accessibili per le categorie più deboli. A questo punta il piano casa italiano che la settimana prossima (si ipotizza giovedì), dopo ... ansa.it Piano casa, in Cdm arriva la prima dote da 1 miliardoArriva in Consiglio dei ministri il primo miliardo di euro del Piano Casa. Sul tavolo della prossima riunione è infatti atteso il decreto per distribuire i 970 milioni previsti ... ilmessaggero.it Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e Antitrust. Si punta a 100.000 nuovi alloggi. Polemiche sulle risorse nella maggioranza #ANSA x.com . #pianocasa2026 …svolta reale o…illusioni davvero stavolta il governo affronterà seriamente l’emergenza casa “PIANO CASA 2026“ OGGI, sul mio canale YouTube “ROSSANO VENTURINI VENDERE CASA A MILANO” e su tutti i miei - facebook.com facebook