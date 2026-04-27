Il prodigio di una vita umile che sconfigge il tempo: la Chiesa celebra oggi la “santa dei fiori”, il cui corpo ancora oggi testimonia la potenza della Grazia di Dio. La storia di Santa Zita è quella di una donna semplice che ha saputo porre la carità al primo posto nella sua vita. Di umili origini, nacque nel 1218 a Monsagrati, in provincia di Lucca, da una famiglia molto povera. Già all’età di 12 anni iniziò a lavorare andando a servizio come domestica presso la nobile famiglia dei Fatinelli, agiati mercanti di seta. Si dedicava con attenzione al suo lavoro, era onesta e meticolosa, aveva un forte senso del dovere ed un carattere amabile e gioioso.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 27 aprile, Santa Zita: il suo corpo riesumato dopo 300 anni, fu trovato intatto

Notizie correlate

Fiera di Santa Zita alla Foce oggi a Genova: circa 200 banchi e strade chiuseTorna oggi, domenica 26 aprile, la tradizionale Fiera di Santa Zita nel quartiere della Foce.

“Cosa abbiamo trovato sul suo corpo”. Beatrice, morta a 2 anni: l’orrore dall’autopsiaUn dettaglio rimasto nell’ombra, un particolare che inizialmente poteva sembrare marginale, ora rischia di cambiare completamente la prospettiva...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La Foce festeggia Santa Zita con fiera di merci varie, processione e messa in genovese; Torna la Fiera di Santa Zita. Fiorisce piazza Anfiteatro; Cantieri in città dal 24 al 30 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso; Santa Zita, festa patronale.

Lunedì 27 aprile: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 27 aprile 2026 e si festeggia Santa Zita. Scopri subito l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it

Festa di Santa Zita, in piazza Anfiteatro scelti gli allestimenti floreali più belliLa città gremita di fiori, professionisti, vivaisti e operatori del settore. Vincono le 'Rose di Pinocchio' di Ezio Bonini ... luccaindiretta.it

A Monsagrati , a pochi chilometri da Lucca sulla via per Camaiore, stanotte 26di Aprile, si festeggia Santa Zita. La ser vetta venuta in città da quel paese sullo scorcio del XIII secolo. I contadini non avevano fuochi d’artificio ma potevano manifestare il loro giubi - facebook.com facebook

Giro dell’Appennino e fiera di Santa Zita, tutte le modifiche alla viabilità x.com