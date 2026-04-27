A un anno dal tragico episodio avvenuto in via Benedetto D’Acquisto, a Monreale, si ricordano le tre giovani vittime coinvolte in una violenta rissa che ha portato al loro decesso. La vicenda ha scosso la comunità e portato all’apertura di un procedimento giudiziario. La strada continua a essere testimone di ricordi dolorosi e di un dolore che ancora si percepisce tra le persone che hanno conosciuto le vittime.

? Cosa sapere Monreale, 27 aprile 2026: tre giovani uccisi in via Benedetto D’Acquisto dopo una rissa.. Acquisto, Calvaruso e Conti sono sotto processo per strage con rischio ergastolo.. Il 27 aprile 2026 segna il primo anniversario della strage avvenuta a Monreale, quando tre giovani vite furono spezzate davanti a un locale pubblico durante le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso. La memoria di Salvatore Turdo, di 23 anni, di Massimo Pirozzo, venticinquenne, e di Andrea Miceli, anch’egli di 25 anni, resta ferma sul basolato di via Benedetto D’Acquisto. Quella notte, tra una rissa e colpi di pistola, la festa della cittadina dei mosaici si trasformò in un incubo che ha lasciato ferite profonde nelle famiglie e nel cuore del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monreale, un anno dal massacro: il dolore resta tra i vuoti lasciati

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