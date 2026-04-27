Nelle ultime partite di Champions League, Milan e Juventus hanno dimostrato di avere difficoltà offensive evidenti. Le due squadre, allenate rispettivamente da Allegri e Spalletti, sono sembrate più concentrate sulla posizione in classifica che sulla qualità delle azioni in campo. Entrambe non dispongono di un attaccante di riferimento capace di fare la differenza, evidenziando un problema che potrebbe influenzare le prossime sfide europee.

Speravamo di meglio, ma temevamo che sarebbe andata proprio così: Milan e Juve hanno giocato avendo in testa più la classifica che il campo, il rischio di perdere era troppo grande, così ci hanno fatto vedere una partita brutta, povera di occasioni, senza emozioni. I tifosi hanno fischiato, alla fine, e li comprendiamo: si aspettavano e si meritavano molto di meglio. Ha prevalso la logica del risultato, la Champions è un obiettivo che nessuna delle due può fallire e questo punticino è prezioso. Meglio due feriti che un morto, insomma, perché in fondo al campionato c'è - o dovrebbe esserci - vita per entrambe: i milioni garantiti dalla Coppa, gli investimenti per rafforzare gli organici (ne hanno bisogno entrambe), il rilancio delle ambizioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan e Juve, quanto vi manca un centravanti... Così in Champions sarà dura

Milan 2-1 Juventus Women | HIGHLIGHTS Serie A Women

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