Mancini campione in Qatar | un percorso tortuoso dalla revoca che aveva scosso il suo arrivo fino al trionfo con l’Al?Sadd

Roberto Mancini ha vinto il titolo con l’Al?Sadd, squadra del Qatar, diventando campione per la terza volta consecutiva. La sua avventura nel paese è iniziata con una revoca che aveva suscitato discussioni, ma alla fine ha portato al successo. La squadra ha concluso la stagione con il titolo, confermando la sua supremazia nel campionato qatariota.

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