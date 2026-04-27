L'ex calciatore ricorda il suo passato, passando da un ruolo di benzinaio a quello di attaccante di successo. In un'intervista, parla della sua infanzia senza grandi abilità tecniche, come il fatto di non riuscire a fare due palleggi consecutivi, ma anche di aver avuto l'opportunità di affrontare grandi avversari e squadre di prestigio, come il Milan. Racconta di una personalità spinta dalla fame di emergere, senza troppi filtri o diplomazie.

Una vita in rovesciata. Pasquale Luiso viene ricordato da quasi trent’anni per quella strepitosa acrobazia che stese il Milan, beffò Seba Rossi e fece saltare la panchina di Tabarez. Era il primo dicembre del ‘96. “Ancora mi fermano per strada e mi parlano di quel gol. È un modo per tenere viva la memoria”. Il ‘Toro di Sora’ al tempo giocava nel Piacenza, segnava in A e lottava per salvare gli emiliani. “Quella della rovesciata contro i rossoneri resterà per sempre una delle notti che porto nel cuore, come quando zittii Stamford Bridge.”. Già, con la maglia del Vicenza in Coppa delle Coppe. Nel viaggio Pasquale si commuove un paio di volte tra aneddoti e storie: nel viaggio ha incontrato un centinaio di volti, portando sempre il gol come biglietto da visita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luiso: "Ero un benzinaio, non facevo 2 palleggi di fila ma ho zittito Londra e fatto saltare Tabarez al Milan"

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“Ho fatto Amici e non ho mai vinto una sfida. Facevo il barbiere, ma non ero mai il migliore. Ho pensato che non era il mio destino, ma oggi non me ne frega niente”: parla Dennis (ex Deddy)“All’epoca, nonostante fossi nel mio maggior momento di successo, non mi vedevo come artista”.

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