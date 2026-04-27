Il 25 aprile, un volontario ha raccolto rifiuti ingombranti nel fosso di via di Popogna. L’intervento si è concentrato sulla rimozione di materiali abbandonati e ingombranti presenti nell’area. L’operazione è stata documentata da un testimone presente sul posto. Nessuna altra persona è stata coinvolta e nessuna azione legale è stata ancora comunicata in relazione a questo episodio.

? Cosa sapere Francesco Stefanini rimuove rifiuti ingombranti nel fosso di via di Popogna il 25 aprile.. L'intervento segnala ad AAMPS il ritrovamento di sei persiane, un water e un bidet.. Francesco Stefanini, noto in tutta la città come Mr. Green, ha rimosso diversi rifiuti ingombranti nel fosso di via di Popogna il 25 aprile 2026, trasformando una giornata di festa nazionale in un intervento diretto contro l’abbandono di materiali nel territorio livornese. Mentre l’Italia celebrava la sua ricorrenza storica, l’impegno per la tutela del decoro urbano si è concentrato su un’area specifica, colpita da una persistente incuria. Il lavoro svolto sul campo ha permesso di liberare il terreno da oggetti che non avrebbero dovuto trovarsi lì, restituendo un minimo di dignità a quel tratto di via di Popogna segnato dal degrado.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’eroe del decoro: Mr. Green pulisce il fosso di via di Popogna

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