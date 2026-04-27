Il governo ha ripreso l’esame della riforma elettorale, considerata prioritaria in vista della fine della legislatura. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le forze politiche, con il partito di maggioranza che ha proposto ai partiti di centrosinistra di trovare un terreno comune. Nel frattempo, la partita sulla giustizia rimane al momento chiusa o rinviata, lasciando aperta la questione del premierato.

Chiusa, o comunque rinviata la partita giustizia, il governo rilancia sulla riforma elettorale, la più urgente in vista di fine legislatura, con o senza premierato. L’auspicio di una soluzione arriva dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani che spera in una veloce seconda lettura del premierato e sulla legge elettorale è netto: “Vorrei sapere dalla sinistra, specialmente il Pd, cosa vogliono fare: hanno una proposta? Se vogliono la palude dei governi tecnici o di larghe intese che si avrebbero con l’attuale legge allora inutile fare le primarie, perché comunque non sarebbe nessuno di loro a governare. Spero non sia vero che vogliano lasciare a noi il compito di fare una legge senza metterci la faccia per poi godere del risultato che la legge assicura.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, FdI tenta il centrosinistra: “Trovare terreno comune”

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