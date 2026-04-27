Da settimane si discute sul futuro di Lara Gut-Behrami, che oggi compie 35 anni, con molte voci che si concentrano sulla sua possibile decisione di ritirarsi o di continuare a gareggiare. La questione di un’eventuale inclusione nella squadra nazionale per il 2027 ha alimentato ulteriori discussioni, senza però conferme ufficiali. La campionessa svizzera è al centro di attenzioni che coinvolgono il suo percorso sportivo e le scelte future.

Da settimane, in Svizzera e non solo, si specula riguardo il futuro di Lara Gut-Behrami, che proprio oggi compie 35 anni. La fuoriclasse elvetica avrebbe voluto chiudere la propria carriera con i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, ma la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, accusata in allenamento a Copper Mountain nel novembre del 2025, le ha impedito di partecipare alla manifestazione a Cinque cerchi. Anzi, alla luce dell’età e della gravità dell’accaduto, molti hanno ritenuto che la lesione portasse anche all’addio all’agonismo. Così non è stato, almeno per il momento. In realtà, la ticinese non si è mai pronunciata,...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lara Gut-Behrami si ritira o prosegue? L’inclusione nella squadra nazionale per il 2027 (non) è un segnale

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