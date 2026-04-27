La battaglia sui corridoi doganali Decide la Corte di giustizia dell’Ue

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha annunciato che tra i suoi casi in agenda ci sarà anche una questione relativa ai corridoi doganali nel porto della Spezia. La decisione riguarda un ricorso presentato da un'azienda coinvolta nelle procedure doganali, e si concentrerà su come vengono gestiti i passaggi tra le autorità italiane e quelle dell’UE. La sentenza è attesa nei prossimi mesi e potrebbe influenzare le pratiche di controllo nella zona.

Sui corridoi doganali del Porto della Spezia deciderà la Corte di giustizia dell’Unione europea. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’annullamento della sentenza con cui il Tar ligure nel 2024 aveva annullato i provvedimenti con cui l’Ufficio delle dogane della Spezia aveva revocato le autorizzazioni per i corridoi doganali ispettivi nei terminal di Santo Stefano ai centri di assistenza doganale di Sernav e di Laghezza. Decisione, quest’ultima, che aveva allarmato la community portuale, che considerava a repentaglio quel piano di sdoganamento veloce...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La battaglia sui corridoi doganali. Decide la Corte di giustizia dell’Ue Notizie correlate La Corte di giustizia UE annulla la decisione dell’Eurocamera sulla revoca dell’immunità a PuigdemontMilano, 5 febbraio 2026 – La Corte di giustizia dell’UE (CGUE) si è pronunciata a favore dell’ex presidente catalano e leader degli Junts, Carles... “La Corte di Giustizia UE prevale sulla Corte costituzionale degli Stati membri”Quindi la CGUE ci ricorda oggi nel modo più chiaro possibile che è l’unica corte suprema! Anche se la vostra Costituzione va contro il diritto... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La battaglia sui corridoi doganali. Decide la Corte di giustizia dell’Ue; Brennero, scontro Italia-Austria: l’udienza alla Corte Ue sulle restrizioni ai camion; Militare morto per amianto, maxi risarcimento alla famiglia. La battaglia sui corridoi doganali. Decide la Corte di giustizia dell’UeApproda in Lussemburgo il contenzioso tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e due aziende. Il Tar aveva dato ragione alle imprese spezzine ma il Consiglio di Stato ha deciso di chiedere un parere. lanazione.it Il sonetto non nasce a Londra né a Firenze. Nasce in un ufficio notarile siciliano. E il mondo lo ha completamente dimenticato. Siamo a Palermo, 1233. Federico II tiene corte — imperatore del Sacro Romano Impero, re di Sicilia, uno degli uomini più potenti d'E - facebook.com facebook Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due ne x.com