KISS | Manovre cosmiche

Oggi, mentre si pianifica il ritorno sulla Luna, è utile ripercorrere le missioni che hanno portato l’uomo sul nostro satellite nel 1969. Questi eventi, fondamentali per l’esplorazione spaziale, sono stati portati avanti da agenzie aerospaziali con programmi che hanno coinvolto astronauti e veicoli spaziali. Nonostante l’attenzione spesso concentrata sui risultati più recenti, le imprese passate rappresentano ancora un capitolo centrale nel viaggio umano oltre l’atmosfera.

Oggi che aspettiamo di tornare sulla Luna è bene ricordare anche le missioni che consentirono all’umanità di arrivarci nel 1969 ma senza suscitare clamore. Insomma, non quelle ampiamente celebrate da Hollywood, seppur fondamentali. Fu la pubblicità di un’automobile a far scegliere il regista, I cattivi erano i cubani e la moto una Honda. Ecco la vera storia dell’iconico film d’aviazione che compie 40 anni. Un aereo, la guerra, un tesoro e un uomo misterioso. Un giallo che oggi potrebbe vivere in un film. Una storia due minuti più lunga del solito ma che vale la pena conoscere. Che cosa causò la morte del primo uomo che era stato nello Spazio? Tra leggende, piccole prove e troppe supposizioni, ecco che cosa accadde al suo aeroplano.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - K.I.S.S. | Manovre cosmiche Notizie correlate **Oroscopo Settimanale: previsioni cosmiche per i sei segni zodiacali****Un oroscopo settimanale per ogni segno zodiacale, in un giorno particolare: il 6 febbraio, con l’energia del cielo che si muove** Oggi, 6 febbraio... Oroscopo settimanale: come si sviluppano le previsioni cosmiche nel dettaglio**Un oroscopo settimanale che si sviluppa con precisione cosmica: la previsione del 5 febbraio 2026 per i segni zodiacali** È il 5 febbraio 2026, e...