Juventus Allegri post 0-0 Abbiamo difeso bene partita equilibrata
Dopo la partita terminata con uno 0-0 tra le due squadre, l’allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra ha difeso bene e che la partita è stata equilibrata. La gara si è svolta allo stadio San Siro, e il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando l’andamento della sfida. L’allenatore avversario, invece, ha commentato anche lui l’esito del match.
Post-partita San Siro: la disamina di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, grande ex della sfida, ha commentato ai microfoni di DAZN lo 0-0 maturato contro la Juventus. Un punto che l’allenatore accoglie con favore in ottica classifica, analizzando con la consueta lucidità i momenti L'articolo Juventus, Allegri post 0-0 “Abbiamo difeso bene, partita equilibrata” proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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Un punto che fa piacere sia ad Allegri che a Spalletti: Milan-Juve, un altro 0-0. Per la ChampionsUn punto che pesa, ma senza spettacolo. Milan e Juventus si dividono la posta a San Siro con uno 0-0 che rispecchia fedelmente l’andamento di una. tuttomercatoweb.com
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