Juventus Allegri post 0-0 Abbiamo difeso bene partita equilibrata

Dopo la partita terminata con uno 0-0 tra le due squadre, l’allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra ha difeso bene e che la partita è stata equilibrata. La gara si è svolta allo stadio San Siro, e il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando l’andamento della sfida. L’allenatore avversario, invece, ha commentato anche lui l’esito del match.