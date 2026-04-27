Italia-Canada oggi in tv Mondiali curling misto 2026 | orario programma streaming

Oggi, lunedì 27 aprile, si svolge la partita tra Italia e Canada nel raggruppamento B del Round Robin dei Campionati Mondiali di curling 2026, specialità misto doppio. La sfida sarà trasmessa in TV e disponibile anche in streaming. Si tratta di un incontro che può influenzare la classifica del torneo, che si disputa nel 2026.

Un test di fondamentale importanza. Oggi, lunedì 27 aprile, si disputerà Italia-Canada, big match valido per il raggruppamento B del Round Robin dei Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio. Esame di continuità per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, alle prese con una delle squadre più competitive della rassegna iridata. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 14.00 Gli azzurri, esattamente come i nordamericani, viaggiano a punteggio pieno con tre successi su tre incontri svolti imponendosi rispettivamente contro Cechia, Ungheria e Germania. Per i canadesi sono arrivate invece le vittorie contro Corea del Sud, Finlandia e Stati Uniti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Canada oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streaming Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Notizie correlate Leggi anche: Italia-Canada oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Italia-Cechia oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Italia-Canada oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming; Il Made in Italy protagonista al SIAL Canada 2026; Doppio misto: Constantini e Mosaner pronti per difendere il titolo iridato ai Mondiali di Ginevra; Curling, sfida stellare a Ginevra: Constantini-Mosaner contro il Canada per la Semifinale. Italia-Canada oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streamingUn test di fondamentale importanza. Oggi, lunedì 27 aprile, si disputerà Italia-Canada, big match valido per il raggruppamento B del Round Robin dei ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook