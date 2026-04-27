Incidente nel Mantovano | muore 67enne di Madone

Un incidente nel Mantovano si è concluso con la morte di una donna di 67 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava si è scontrata prima con un furgone e successivamente contro un cancello. La vittima, di origine russa e residente a Madone, è deceduta sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e le verifiche necessarie.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto sulla quale viaggiava si è prima scontrata con un furgone e poi contro un cancello: è morta così Svetlana Petrova, 67 anni, di origine russa ma residente a Madone. L’incidente sabato 25 aprile a Moglia, in provincia di Mantova: la donna si trovava a bordo di una Ford Fiesta guidata da un’altra donna di cinquant’anni, sempre di origine russa e residente a Filago. Per cause ancora in fase di accertamento, immettendosi sull’ex statale Romana il loro veicolo ha impattato con il furgone, a bordo del quale viaggiavano 7 persone. Un impatto violento, al quale è seguito quello contro la cancellata di un edificio...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Incidente sul lavoro, operaio muore nel depuratore di Casale: il 67enne trovato senza vita dai colleghiVICENZA - Incidente sul lavoro nella giornata di giovedì 16 aprile: un operaio di 67 anni è morto durante il turno nell'area del depuratore di Casale. Pulmino con 9 operai si schianta contro un’auto in un incrocio nel Mantovano: morta una 67enne, 3 feritiUn pulmino ha impattato contro la fiancata di un'auto in un incrocio a Moglia (Mantova) nel pomeriggio del 25 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente nel Mantovano: muore una donna di Madone; Incidente nel Mantovano: muore 67enne di Madone; Nel Mantovano agricoltore muore schiacciato dal trattore che stava guidando; Castel Goffredo, resta schiacciato dal trattore: morto agricoltore di 68 anni. Incidente nel Mantovano: muore una donna di MadoneLa vittima, 67 anni, di origini russe, viaggiava su una Fiesta. La vettura, guidata da una connazionale, si è scontrata con un furgone. ecodibergamo.it Incidente nel Mantovano: muore 67enne di MadoneLa donna, di origini russe, viaggiava come passeggera sull’auto condotta da una connazionale: prima lo scontro con un furgone, poi contro una cancellata Secondo le prime ricostruzioni l’auto sulla ... bergamonews.it FOTO | Zelensky a Chernobyl nel 40mo anniversario dell'incidente nucleare. La Russia con l'invasione dell'Ucraina, "sta portando di nuovo il mondo sull'orlo di un disastro causato dall'uomo" ha affermato. #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopia - facebook.com facebook FOTO | Zelensky a Chernobyl nel 40mo anniversario dell'incidente nucleare. La Russia con l'invasione dell'Ucraina, "sta portando di nuovo il mondo sull'orlo di un disastro causato dall'uomo" ha affermato. #ANSA ansa.it/sito/photogall… x.com