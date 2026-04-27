A Monza opera un «tiratore scelto», un cecchino del post compulsivo che si crede il Che Guevara della Brianza. Preciso, implacabile, ma con quel tocco di fanatismo che sfuma nel grottesco. Tratti distintivi: è contro la Nato, vuole «l'annientamento» di Israele, considera i Guardiani della Rivoluzione amici dell'Occidente (e dell'Italia) e, soprattutto, con loro ha un nemico comune: il Paese di Benjamin Netanyahu. Il prode ha la sua Sierra Madre, i social, la piazza dove abitualmente spara sentenze. Si dichiara marxista e anticapitalista, ma, più prosaicamente, è segretario del 2° circolo del Pd a Monza: Michele Gamba. Le sue parole sono un caso, ma non per il suo partito, il Pd.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Che Guevara di Monza che disprezza Israele, e Schlein fa finta di non vederlo

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