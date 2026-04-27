Guardiola-Nazionale nuovo annuncio sul ruolo di ct | le ultimissime

Da calciomercato.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si continua a discutere sul futuro della panchina della Nazionale di calcio. Dopo l’eliminazione dalla qualificazione mondiale per mano della Bosnia, la federazione italiana deve scegliere il nuovo commissario tecnico. Attualmente, l’attenzione è rivolta alle eventuali candidature e alle decisioni ufficiali relative al ruolo di allenatore, dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. La scelta del successore è al centro delle conversazioni tra le parti coinvolte.

In Italia continua a tenere banco la questione della panchina Nazionale italiana: chi guiderà gli azzurri in futuro? Dopo l’eliminazione dal prossimo Mondiale per mano della Bosnia, l’Italia deve decidere a chi affidare la guida tecnica della Nazionale dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile approdo di Claudio Ranieri, che si è separato ufficialmente dalla Roma nei giorni scorsi, ma occhio alle sorprese. Una di queste si chiama Pep Guardiola, attualmente alla guida del Manchester City ma pronto a cimentarsi in una nuova avventura la prossima estate. Sulle voci Guardiola-Nazionale si è espresso...🔗 Leggi su Calciomercato.it

guardiola nazionale nuovo annuncio sul ruolo di ct le ultimissime
© Calciomercato.it - Guardiola-Nazionale, nuovo annuncio sul ruolo di ct: le ultimissime

Notizie correlate

“Guardiola nuovo ct dell’Italia”, spunta il clamoroso indizio: annuncio bombaIl panorama del calcio internazionale è stato improvvisamente scosso da un’indiscrezione che ha acceso le speranze di milioni di tifosi azzurri.

Leonardo Bonucci sul futuro ct della Nazionale: “Serve una scelta forte, come Pep Guardiola”L'ex difensore della Juve e degli Azzurri, Bonucci, tira dal cassetto dei sogni il nome del tecnico catalano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Guardiola ct dell'Italia, si può davvero fare? Cosa spinge Pep verso l’azzurro; Pep Guardiola nuovo ct dell’Italia, sogno o svolta reale? Perché il suo nome non è più fantacalcio; Pep Guardiola prossimo ct dell'Italia: le parole di Bonucci, i retroscena e il nodo dello stipendio; Guardiola via dal Manchester City: vuole allenare una nazionale, suggestione Italia.

guardiola nazionale guardiola nazionale nuovo annuncioGuardiola-Nazionale, nuovo annuncio sul ruolo di ct: le ultimissimeIn Italia continua a tenere banco la questione della panchina Nazionale italiana: chi guiderà gli azzurri in futuro? calciomercato.it

guardiola nazionale guardiola nazionale nuovo annuncioPep Guardiola ct dell’Italia: novità importanti dall’InghilterraL’arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana non è un miraggio ma una opzione concreta, anche se al momento ancora improbabile. Dall’Inghilterra arrivano i rumors sull’addio dell’ ... sportal.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.