Guardiola-Nazionale nuovo annuncio sul ruolo di ct | le ultimissime

In Italia si continua a discutere sul futuro della panchina della Nazionale di calcio. Dopo l’eliminazione dalla qualificazione mondiale per mano della Bosnia, la federazione italiana deve scegliere il nuovo commissario tecnico. Attualmente, l’attenzione è rivolta alle eventuali candidature e alle decisioni ufficiali relative al ruolo di allenatore, dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. La scelta del successore è al centro delle conversazioni tra le parti coinvolte.

In Italia continua a tenere banco la questione della panchina Nazionale italiana: chi guiderà gli azzurri in futuro? Dopo l’eliminazione dal prossimo Mondiale per mano della Bosnia, l’Italia deve decidere a chi affidare la guida tecnica della Nazionale dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile approdo di Claudio Ranieri, che si è separato ufficialmente dalla Roma nei giorni scorsi, ma occhio alle sorprese. Una di queste si chiama Pep Guardiola, attualmente alla guida del Manchester City ma pronto a cimentarsi in una nuova avventura la prossima estate. Sulle voci Guardiola-Nazionale si è espresso...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Guardiola-Nazionale, nuovo annuncio sul ruolo di ct: le ultimissime Notizie correlate “Guardiola nuovo ct dell’Italia”, spunta il clamoroso indizio: annuncio bombaIl panorama del calcio internazionale è stato improvvisamente scosso da un’indiscrezione che ha acceso le speranze di milioni di tifosi azzurri. Leonardo Bonucci sul futuro ct della Nazionale: “Serve una scelta forte, come Pep Guardiola”L'ex difensore della Juve e degli Azzurri, Bonucci, tira dal cassetto dei sogni il nome del tecnico catalano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guardiola ct dell'Italia, si può davvero fare? Cosa spinge Pep verso l’azzurro; Pep Guardiola nuovo ct dell’Italia, sogno o svolta reale? Perché il suo nome non è più fantacalcio; Pep Guardiola prossimo ct dell'Italia: le parole di Bonucci, i retroscena e il nodo dello stipendio; Guardiola via dal Manchester City: vuole allenare una nazionale, suggestione Italia. Guardiola-Nazionale, nuovo annuncio sul ruolo di ct: le ultimissimeIn Italia continua a tenere banco la questione della panchina Nazionale italiana: chi guiderà gli azzurri in futuro? calciomercato.it Pep Guardiola ct dell’Italia: novità importanti dall’InghilterraL’arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana non è un miraggio ma una opzione concreta, anche se al momento ancora improbabile. Dall’Inghilterra arrivano i rumors sull’addio dell’ ... sportal.it L'Italia sogna Pep Guardiola come nuovo ct della Nazionale per rialzarsi dopo la terza consecutiva mancata qualificazione alle fasi finali dei Mondiali. La Gazzetta dello Sport scrive che il calcio italiano è sempre nella testa e nel cuore dell'allena - facebook.com facebook #Guardiola ama l' #Italia ed è attirato dalla #Nazionale [Gazzetta dello Sport] #calciomercato #ManCity calciomercato.com/liste/guardiol… x.com