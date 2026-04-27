effetto bambola ma con stile

Una scarpa di design classico, con tomaia nera in pelle lucida e cinturino sul collo del piede, richiama lo stile delle Mary Jane tradizionali. Questa calzatura, ispirata ai modelli degli anni Cinquanta, si collega a un’immagine iconica resa celebre dal film Disney del 1951, tratto dal libro di Lewis Carroll. La scarpa mantiene un aspetto semplice e raffinato, portando avanti una tradizione di eleganza senza tempo.

C ’era una volta la classica Mary Jane: nera effetto lucido, con il cinturino sul collo del piede, vezzosa come quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, il capolavoro Disney del 1951 ispirato al libro di Lewis Carroll. Nella Primavera Estate 2026 la calzatura da favola continua ad esercitare un certo fascino. La scarpa più bon ton del guardaroba infatti torna in versione piatta, pratica, portabilissima. Outfit di aprile 2026: come affrontare con stile il mese più imprevedibile dell’anno X Leggi anche › Addio ballerine, benvenute scarpe Derby. Rigorosamente bianche A spopolare oggi sono soprattutto le ballerine Mary Jane rasoterra, non solo come quelle della piccola Alice.🔗 Leggi su Iodonna.it

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