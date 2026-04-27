Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi il pubblico potrà seguire in diretta la partita tra Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo al torneo ATP di Madrid. La sfida si svolge nel terzo turno del Masters 1000 e si può vedere in streaming o in televisione secondo i canali e gli orari ufficiali dell’evento. I fan del tennis avranno così l’opportunità di assistere a un match tra due tennisti che si stanno facendo strada nel circuito.

Flavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così invece è: per andare agli ottavi l’italiano dovrà battere il paraguaiano proveniente dalle qualificazioni. LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) Vallejo è un giocatore che, quest’anno, ha fatto molto bene nei Challenger sudamericani, vincendone due a Itajal, in Brasile, e a Concepcion, in Cile, battendo anche giocatori che sul rosso vanno sempre rispettati (Cecchinato, Seyboth Wild, Varillas, Tabilo), e a Brasilia ha sfiorato un terzo successo dopo che già nel 2025 aveva vinto a Curitiba.🔗 Leggi su Oasport.it

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