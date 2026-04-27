Che acqua beviamo in Umbria? Caccia ai Pfas cancerogeni | ecco le analisi e i risultati zona per zona

In Umbria, sono stati condotti controlli sulle acque destinate al consumo umano per verificare la presenza di Pfas, sostanze perfluoroalchiliche considerate potenzialmente dannose. ARPA Umbria ha pubblicato una relazione con i risultati delle analisi svolte in diverse zone della regione, evidenziando i livelli di queste sostanze e la distribuzione geografica dei campioni esaminati. I dati sono stati raccolti nel quadro di un’attività di monitoraggio regionale.

Com’è l’acqua che beviamo? Arpa Umbria, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, ha pubblicato la relazione e i risultati delle attività di monitoraggio dei Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche, “nelle acque destinate al consumo umano del territorio regionale”.Un controllo nato da un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Acqua sicura in "zona rossa" Pfas: al via i lavori tra Cologna Veneta e Roveredo di GuàAl via l’estensione della rete acquedottistica, Mantovanelli: «Assicurare acqua di qualità alle utenze servite è il primo compito di un gestore... Veleni Pfas nell’acqua, la Regione avvia indagine: sotto analisi le cartiereLucca, 19 aprile 2026 – È una questione dibattuta da tempo anche in Lucchesia quella della presenza delle sostanze Pfas, note come inquinanti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Che acqua beviamo in Umbria? Caccia ai Pfas cancerogeni: ecco le analisi e i risultati, zona per zona; Bere acqua calda al mattino o alla sera? I consigli dell'esperto; Al Circo Arci di Montespertoli un incontro sull'Acqua; Allarme microplastiche: ogni settimana ingeriamo una carta di credito, l’acqua pura diventa un asset da 90 miliardi. Che acqua beviamo in Umbria? Caccia ai Pfas cancerogeni: ecco le analisi e i risultati, zona per zonaIn tre mesi – da ottobre a dicembre – le due Usl dell’Umbria e i gestori del sistema idrico hanno effettuato 385 campionamenti (72 da parte delle Usl e 313 da parte dei gestori) lungo tutta la filiera ... perugiatoday.it Altroconsumo analizza l'acqua in bottiglia: su 21 marche 6 contengono elevata quantità di inquinanti, solo 3 ne sono priveLa qualità dell'acqua che beviamo è l'inizio di ogni benessere, la fonte della salute, eppure siamo sempre più a rischio. Da una parte l'acqua dell'acquedotto, come ha mostrato lo studio condotto da ... vanityfair.it Un nuovo studio ha rilevato una quantità anomala di acqua semipesante sul corpo, un indizio che suggerisce un'origine in una regione molto diversa dal sistema solare - facebook.com facebook