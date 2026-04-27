Castel Castagna De Antoniis sfida il terzo mandato | ecco la lista
? Cosa sapere Rosanna De Antoniis presenta la lista Insieme per Castel Castagna per le amministrative di maggio.. La candidata punta al terzo mandato per garantire continuità all'attuale amministrazione comunale.. Rosanna De Antoniis punta alla riconferma come sindaca di Castel Castagna per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, presentando la lista Insieme per Castel Castagna per rinnovare il Consiglio comunale. Il percorso della prima cittadina si prepara a un nuovo capitolo nelle piazze del borgo, con l’obiettivo di proseguire l’azione amministrativa iniziata nel passato. La sfida elettorale che coinvolgerà i cittadini di Castel Castagna vedrà la candidatura di Rosanna De Antoniis per un terzo mandato alla guida del comune, sostenuta da un gruppo di candidati che compongono la lista Insieme per Castel Castagna.🔗 Leggi su Ameve.eu
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