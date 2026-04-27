Tra il 1656 e il 1667, l’artista Gian Lorenzo Bernini portò a termine la creazione del colonnato di Piazza San Pietro, una delle opere più riconoscibili della città. Questa struttura si estende intorno alla piazza con un disegno a doppio ordine di colonne che avvolge lo spazio centrale. La lavorazione coinvolse numerosi artigiani e richiese diversi anni di lavoro. La realizzazione rappresentò un momento importante nel progetto complessivo della piazza.

?? Cosa sapere Gian Lorenzo Bernini realizzò il colonnato di Piazza San Pietro tra il 1656 e il 1667. La struttura con 284 colonne fu commissionata da Papa Alessandro VII per accogliere i fedeli. Tra il 1656 e il 1667, Gian Lorenzo Bernini ha dato vita a Piazza San Pietro, un complesso architettonico dove la geometria ellittica di 284 colonne e 88 pilastri su quattro file trasforma lo spazio in un gesto di accoglienza universale. Situata nel cuore della capitale, l'opera commissionata da Papa Ale .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bernini e il segreto di Piazza San Pietro: l’abbraccio di marmo

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**Piazza San Pietro - 110.000 tonnellate di pietra. Chiamiamola ancora solo piazza.** **Quando guardi il colonnato di Piazza San Pietro vedi eleganza, simmetria, proporzione. Vedi quello che Bernini voleva che tu vedessi. Quello che non vedi è il peso.** **P - facebook.com facebook