? LIVE! Cagliari-Atalanta 3-2 tutti gli aggiornamenti in diretta

Nel match tra Cagliari e Atalanta, terminato con il punteggio di 3-2, sono stati segnati quattro gol nel primo tempo: due da parte di Mendy, al minuto 1 e 8, e altri due da Scamacca al 40 e 45. Nel secondo tempo, al minuto 47, Borrelli ha segnato il terzo gol per il Cagliari. La formazione dei sardi ha schierato Caprile tra i pali, con Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez e Obert in difesa, e Adopo, Gaetano, Deiola, Folorunsho a centrocampo. Sono stati effettuati cambi e sostituzioni nei minuti successivi

Cagliari-Atalanta 3-2. Marcatori: 1? e 8? Mendy, 40? e 45? Scamacca, 47? Borrelli Cagliari (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez (72? Dossena), Obert; Adopo, Gaetano, Deiola (56? Sulemana), Folorunsho; Mendy (46? Borrelli) (77? Belotti), Esposito (56? Palestra). A disp. Ciocci, Sherri, Zappa, Raterink, Albarracin, Liteta, Trepy, Kilicsoy. All. Pisacane Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (73? Kossounou); Bellanova (57? Krstovic), De Roon (73? Ederson), Pasalic, Zappacosta (57? Zalewski); De Ketelaere (77? Samardzic), Scamacca, Raspadori. A disp. Sportiello, Pardel, Obric, Hien, Ahanor, Bakker, Musah, Kamaldeen.🔗 Leggi su Bergamonews.it LIVE: Atalanta - CagliariSerie A - 15ª giornataSimulazione streaming partita completa (PES 2021) Notizie correlate ? LIVE! Cagliari-Atalanta 2-0, tutti gli aggiornamenti in direttaCagliari-Atalanta 2-0 Marcatori: 1? e 8? Mendy Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Folorunsho, Deiola, Adopo;... ? LIVE! Cagliari-Atalanta 2-2, tutti gli aggiornamenti in direttaCagliari-Atalanta 2-2 Marcatori: 1? e 8? Mendy, 40? e 45? Scamacca Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Folorunsho,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cagliari-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese; Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A. Cagliari Atalanta 3-2 LIVE: BORRELLIIIIIIIIIIIII!Cagliari Atalanta: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 34a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! cagliarinews24.com Diretta | Cagliari Atalanta (risultato 3-2) video streaming tv: subito Borrelli! (Serie A, 27 aprile 2026)Presentazione della diretta Cagliari Atalanta, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Il Cagliari fa girare la testa all’Atalanta: Gennaro Borrelli riporta avanti i rossoblù sul 3-2, la Dea non subiva almeno 3 reti in una singola partita dalle sfide Champions contro il Bayern - facebook.com facebook #Cagliari 3-2 #Atalanta : Gennaro Borrelli! #CagliariAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com