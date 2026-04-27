? LIVE! Cagliari-Atalanta 2-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle ore 15:00 si è disputata la partita tra Cagliari e Atalanta, conclusa con il risultato di 2-0 a favore dei sardi. I gol sono stati segnati al primo e all’ottavo minuto da Mendy. La formazione del Cagliari schierata con il modulo 4-3-1-2 comprende Caprile tra i pali, Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez e Obert in difesa, Folorunsho, Deiola e Adopo a centrocampo, con Gaetano a supporto di Mendy ed Esposito in attacco.

Cagliari-Atalanta 2-0. Marcatori: 1? e 8? Mendy Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Folorunsho, Deiola, Adopo; Gaetano; Mendy, Esposito. A disp. Ciocci, Sherri, Palestra, Zappa, Dossena, Raterink, Albarracin, Liteta, Sulemana, Trepy, Belotti, Borrelli, Kilicsoy. All. Pisacane Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. A disp. Ciocci, Sherri, Palestra, Zappa, Dossena, Raterink, Albarracin, Liteta, Sulemana, Trepy, Belotti, Borrelli, Kilicsoy. All. Palladino Arbitro: Sacchi Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it LIVE: Atalanta - CagliariSerie A - 15ª giornataSimulazione streaming partita completa (PES 2021) Notizie correlate ? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Juventus, tutti gli aggiornamenti in diretta Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cagliari-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cagliari-Atalanta, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Cagliari Atalanta 2-0 LIVE: DOPPIETTA DI MENDYYYYYY!Cagliari Atalanta: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 34a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! cagliarinews24.com Diretta | Cagliari Atalanta (risultato 2-0) video streaming tv: doppietta di Mendy! (Serie A, 27 aprile 2026)Presentazione della diretta Cagliari Atalanta, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Le ufficiali di Cagliari-Atalanta Le scelte di Pisacane e Palladino - facebook.com facebook #Cagliari 1-0 #Atalanta : Paul Mendy on his full debut after 16 seconds! #CagliariAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com