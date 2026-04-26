Vasto salva la stagione al 97? | Pontevomano vola Cupello ai playout

Nell’ultima giornata di campionato, la Pro Vasto ha conquistato la salvezza grazie a un gol all’ultimo minuto contro il Mosciano. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, arrivato al 97esimo minuto. Nel frattempo, Cupello e Penne hanno pareggiato 0-0 e dovranno affrontare i playout per determinare quale squadra continuerà la stagione nella categoria superiore.

?? Cosa sapere La Pro Vasto assicura la salvezza battendo il Mosciano 2-1 al 97esimo minuto. Cupello e Penne disputeranno i playout dopo lo 0-0 della trentquattresima giornata. Al termine della 34ª giornata di Eccellenza, la Pro Vasto assicura la salvezza diretta battendo il Mosciano per 2-1 grazie a una rete di Ottaviani al 97’, mentre il Pontevomano conquista la permanenza nella categoria con un netto 0-3 sulla Folgore al San Marco. Il traguardo della regular season ha consegnato verdetti decis .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vasto salva la stagione al 97?: Pontevomano vola, Cupello ai playout Notizie correlate Havertz-gol al 97': l'Arsenal elimina il Chelsea e vola in finale di Carabao CupLa playlist che scatta al fischio finale, l’infreddolito pubblico dell’Emirates la canta a squarciagola. Doha: Gauff salva match point e vola ai quarti, Svitolina conferma la rinascita: sfida aperta nel WTA 1000.Doha, Qatar – Coco Gauff ha evitato un’uscita di scena inaspettata al WTA 1000 di Doha, superando un match combattuto contro Elina Mertens, mentre... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Juniores: delusione Virtus Cupello, ufficiale la retrocessione. Bacigalupo, in finale ci va l’Angolana; La Bacigalupo Vasto Marina é salva: 4-1 al Sambuceto; Antrone si dimette, Pro Vasto senza allenatore e con gestione in capo ai giocatori; Pro Vasto, crisi senza fine: si dimette mister Antrone. Squadra in autogestione nella settimana clou. Vasto - La Pro Vasto si salva all’ultimo secondo e condanna al playout i “cugini” della Virtus Cupello Tabellino, cronaca e fotogallery del match Tutti i risultati e le notizie sportive https://chiaroquotidiano.it/sport/ - facebook.com facebook