Una prova di democrazia ben riuscita Battaglia sulla gestione della presentazione delle liste elettorali

Durante la presentazione delle liste elettorali per le prossime amministrative, il Comune di Reggio Calabria ha assicurato che le operazioni si sono svolte con ordine e efficienza presso Palazzo San Giorgio. La procedura si è svolta senza intoppi, rispettando i tempi previsti e garantendo la regolarità delle iscrizioni. La giornata si è conclusa con la consegna delle liste ai rappresentanti delle varie forze politiche coinvolte.

In occasione della presentazione delle liste per le elezioni amministrative di maggio, il Comune di Reggio Calabria ha garantito uno svolgimento delle operazioni ordinato ed efficiente a Palazzo San Giorgio. Il sindaco facente funzioni ha espresso soddisfazione per la gestione dell’intero.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate "Andiamo avanti con Basile sindaco di Messina", De Luca annuncia la data della presentazione delle prime listeIl 9 marzo alle 18 incontro al Palacultura per presentare la maggior candidati delle prime dieci liste a sostegno del primo cittadino uscente. Leggi anche: Provinciali, porte aperte: rush finale per la presentazione delle liste Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile, Landini a Roma: La Resistenza è stata trasformazione sociale e culturale del Paese; Carofiglio sul ruolo dell'avvocato, l'etica pubblica e il referendum; World Press Photo 2026, Carol Guzy vince con la foto Separati dall'ICE; A San Giorgio chiediamo protezione perché la città continui a crescere: l'appello di Battaglia al Santo patrono. Reggio Calabria, Cannizzaro allarga il centrodestra, Battaglia ricompatta il centrosinistraDodici liste per una coalizione trasversale guidata da Cannizzaro, tra civiche e partiti fino ad Azione. Sul fronte opposto Battaglia si affida a sette liste e restano in corsa anche le proposte civic ... corrieredellacalabria.it Democrazia alla prova: Fabrizio Barca e Luca Borzani a Palazzo Ducale a GenovaDi fronte a un mutamento sociale e politico segnato da profonda complessità, all’indirizzo preso dalla trasformazione digitale, alla straordinaria concentrazione di ricchezza e potere in poche mani, a ... genova.repubblica.it Studio Laudando. . Il momento della restituzione delle chiavi di un appartamento in affitto è spesso sottovalutato… ma può diventare un vero campo di battaglia legale. Molti problemi nascono proprio in questa fase: deposito cauzionale non restituito conte - facebook.com facebook Sonia non ha mai pensato che la sua battaglia personale sarebbe diventata un fenomeno nazionale. Eppure, la petizione lanciata su Change.org qualche settimana fa ha superato quota 10.600 firme ed è oggi il primo risultato organico che Google… x.com