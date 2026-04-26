Tramvia arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero del Pino

Lunedì 27 aprile sono iniziati i lavori per la posa dei binari della tramvia in viale Europa, vicino a via Cimitero del Pino. Dopo aver completato le operazioni preparatorie sui sottoservizi, sono state avviate le attività per la costruzione della sede tranviaria. Le nuove lavorazioni fanno parte del progetto per la realizzazione della linea che collegherà Bagno a Ripoli con altre aree della città.

Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lunedì 27 aprile, terminati i lavori propedeutici relativi ai sottoservizi, in viale Europa altezza via Cimitero dei Pino iniziano le lavorazioni per la realizzazione della sede tranviaria e la posa dei binari. Dal.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tramvia, nuovo avanzamento dei lavori tra viale Giovine Italia e viale Europa Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tramvia, arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero del Pino; Lavori tramvia, arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero del Pino; Tramvia: arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero; Fondazione Ant, torna l'Ambulatorio Mobile della Prevenzione: visite gratuite a Firenze. Lavori tramvia, arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero del PinoVanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lunedì 27 aprile, terminati i lavori propedeutici relativi ai sottoservizi, in viale Europa altezza via ... 055firenze.it Tramvia: arrivano i binari in viale Europa altezza via CimiteroI principali interventi della settimana: nuovo marciapiede in via Cosimo Il Vecchio e asfaltatura in via De Nicola ... nove.firenze.it Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lunedì 27 aprile, terminati i lavori propedeutici relativi ai sottoservizi, in viale Europa altezza via Cimitero dei Pino iniziano le lavorazioni per la realizzazione della sede tranviari x.com I padiglioni loculi B e C del Cimitero comunale di San Gimignano saranno parzialmente chiusi da lunedì 27 aprile fino al termine dei lavori cimiteriali di estumulazione ordinaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Cimiteriali ai s - facebook.com facebook