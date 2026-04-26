Tramvia arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero del Pino

Da firenzetoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 aprile sono iniziati i lavori per la posa dei binari della tramvia in viale Europa, vicino a via Cimitero del Pino. Dopo aver completato le operazioni preparatorie sui sottoservizi, sono state avviate le attività per la costruzione della sede tranviaria. Le nuove lavorazioni fanno parte del progetto per la realizzazione della linea che collegherà Bagno a Ripoli con altre aree della città.

Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lunedì 27 aprile, terminati i lavori propedeutici relativi ai sottoservizi, in viale Europa altezza via Cimitero dei Pino iniziano le lavorazioni per la realizzazione della sede tranviaria e la posa dei binari. Dal.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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